Call of the Night: un cosplay di Nanakusa Nazuna, protagonista dell'anime della stagione

Ormai da un mese è cominciata la stagione estiva degli anime, con titoli nuovi da tenere d'occhio che hanno sostituito molti di quelli andati in onda durante la stagione primaverile. Ci sono anime di spessore e conosciuti come Overlord e Made in Abyss, ma anche nomi inediti nel panorama come Call of the Night.

L'anime è tratto dall'omonimo manga, conosciuto in Giappone col nome Yofukashi no Uta, realizzato da un autore che dalla sua ha già un successo alle spalle. Si tratta infatti di Kotoyama, autore di Dagashi Kashi, manga sui dolci giapponesi che ha avuto una buona popolarità in patria. Ora il mangaka si è cimentato in una storia completamente diversa, più seriosa e oscura, ambientata di notte come lascia intuire il titolo Call of the Night.

E il perché è ambientato di notte è presto detto: la protagonista è Nazuna Nanakusa, vampira. Capelli chiari, occhi azzurrissimi, pelle pallida e necessità di sangue che la portano a entrare in contatto con l'altro protagonista della serie, Kou Yamori, di cui berrà il sangue. La cosplayer Kanalyss ha omaggiato quest'anime e la sua protagonista in questo cosplay di Nazuna Nanakusa da Call of the Night, dove si può intravedere anche qualche scena del manga presa a riferimento.

Se volete sapere di che si tratta, non perdetevi il trailer di Call of the Night.