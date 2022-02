Call of the Night: Nazuna Nanakusa è la protagonista assoluta del nuovo trailer

Il sito ufficiale dell'adattamento anime del manga Call of the Night (Yofukashi no Uta) scritto e illustrato da Kotoyama ha pubblicato un nuovo video promozionale con protagonista il personaggio Nazuna Nanakusa, interpretato da Sora Amamiya. Il video conferma che l'uscita rimane prevista per luglio in Giappone.

Kotoyama, che è anche autore del franchise Dagashi Kashi, ha iniziato a pubblicare il manga sulla rivista Weekly Shonen Sunday dell'editore Shogakukan nell'agosto 2019. L'editore ha pubblicato il settimo volume della raccolta nell'aprile 2021, seguito dall'ottavo nel luglio 2021 in Giappone.

Tra i doppiatori troviamo Gen Satou come Kou Yamori e Sora Amamiya come Nazuna Nanakusa. Mentre nello staff di produzione abbiamo Tomoyuki Itamura (Hanamonogatari, Mahou Sensei Negima!: Shiroki Tsubasa Ala Alba, The Case Study of Vanitas) a dirigere l'anime presso gli studi LIDEN FILMS, con Tatsuya Miyanishi responsabile della direzione generale.

Michiko Yokote (Bermuda Triangle: Colorful Pastrale, The Great Jahy Will Not Be Defeated!, Teasing Master Takagi-san) si occupa della scrittura della sceneggiatura e della supervisione. Haruka Sagawa (Happy-Go-Lucky Days, Genji Fantasy: The Cat Fell in Love with Hikaru Genji, Sorcery in the Big City) è responsabile del character design. I Creepy Nuts sono incaricati di comporre la canzone principale.

"Kou Yamori sembra un tipico studente delle superiori all'apparenza. Relativamente bravo negli studi e gentile con i suoi compagni di classe, si sforza di mantenere questa facciata. Un giorno, però, decide di smettere di fingere e abbandona la scuola, sviluppando un'insonnia come risultato di non avere uno sbocco diurno per la sua energia. Quando va a passeggiare da solo di notte, si sente leggermente meglio, anche se è consapevole che la sua incapacità di dormire dovrebbe essere considerata un problema serio.

Durante una di queste passeggiate, Kou incontra una strana ragazza, Nazuna Nanakusa, che gli diagnostica la causa della sua insonnia: nonostante abbia fatto dei cambiamenti nella sua vita, essa gli impedisce ancora di vivere la vera libertà. Lei gli dice che non potrà dormire se non è soddisfatto del modo in cui trascorre le sue ore di veglia. Quando sembra aver risolto le sue attuali preoccupazioni, Nazuna lo invita nel suo appartamento per condividere il suo futon. Dopo un po', ignara che lui sta solo fingendo di essere incosciente, lei si china su di lui e gli morde il collo."

In ultimo vi lasciamo con l'ultimo trailer di Summer Time Rendering che presenta l'opening dell'anime e vi ricordiamo dell'annuncio della trasposizione anime del celebre videogioco Nier Automata.