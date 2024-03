Call of the Night, la Stagione 2 si farà! Ecco gli ultimi dettagli sull'anime

Durante una recente conferenza stampa sulla programmazione anime di Fuji TV, sono emerse notizie entusiasmanti per gli appassionati del genere soprannaturale: Call of the Night tornerà con la tanto attesa seconda stagione. Ad anticipare l’uscita dell’anime è un accattivante teaser!

Condiviso attraverso il canale YouTube ufficiale di Noitamina, il teaser, dalla breve durata di 15 secondi, disponibile all'interno della notizia, offre uno sguardo alle prossime puntate della serie, preparando il terreno ad un nuovo, avvincente capitolo della serie animata.

Il manga di Call of the Night è terminato ormai da diverse settimane, ma la serie anime ha ancora molto da mostrare. Accanto al teaser è stato annunciato il ritorno di Tomoyuki Itamura come regista per la seconda stagione, già ampiamente noto al pubblico per aver preso parte a opere acclamate come The Case Study of Vanitas, Voglio Mangiare il tuo Pancreas e la serie Monogatari: la maestria direttoriale di Itamura aggiunge un'altra dimensione di eccitazione alla stagione imminente. Anche tutti i precedenti doppiatori sono stati confermati e torneranno anche per i nuovi episodi.

Call of the Night, scritto e illustrato da Kotoyama, ha affascinato il pubblico con la sua narrazione avvincente, edito dalla rivista Weekly Shonen Sunday della Shogakukan. La storia ruota attorno a Kou Yamori, il cui fortuito incontro con Nazuna Nanakusa rivela una sorprendente verità: lei è in realtà un vampiro. Ciò che segue è una saga avvincente, in cui Kou si trova impigliato in una serie di sviluppi imprevisti fra esseri sovrannaturali, combattimenti e molto altro. Nell'attesa, perché non dare un'occhiata a questo cosplay di Nazuna da Call of the Night?