Call of the Night, svelato il numero di episodi dell'anime

Non manca molto all'esordio dell'anime di Call of the Night, conosciuto in patria come Yofukashi no Uta. L'opera originale, scritta e disegnata da Kotoyama, è iniziata in Giappone nel 2019 tra le pagine della rivista Shuuka Shonen Sunday di Shogakukan, mentre in Italia è edita a partire da maggio 2022 da J-Pop.

Call of the Night è sicuramente uno degli anime da tenere d'occhio della stagione estiva 2022, insieme a produzioni del calibro di Made in Abyss 2 e Orient 2. A firmare la serie lo studio LIDEN FILMS, noto per aver adattato nella scorsa stagione estiva Tokyo Revengers. Call of the Night debutterà il 7 luglio sull'emittente TV giapponese Fuji TV.

In attesa del primo episodio, è stato svelato il numero totale di puntate della prima stagione di Call of the Night. Secondo quanto scritto nel tweet di @somoskudasai, LIDEN FILMS ha prodotto 13 episodi, che andranno in onda uno a settimana per tutta la durata della stagione estiva 2022.

Call of the Night è la storia di Kou Yamori, giovane che di notte è solito fare lunghe passeggiate solitarie. Durante una di queste fa la conoscenza di Nanakusa, che scoprirà poi essere in realtà un vampiro assetato di sangue.

Il trailer di Call of the Night è disponibile online. Saprà LIDEN FILMS rendere giustizia al manga di Kotoyama?