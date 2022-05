Call of the Night e tante altre serie debuttano a maggio 2022 con J-POP Manga

Dopo aver sconvolto l'ultima giornata del Comicon 2022 con l'annuncio di DanDaDan, J-POP Manga ha presentato in via ufficiale le uscite del mese di maggio 2022. Nelle prossime settimane, debuttano diverse novità e continua serie tanto attese dal pubblico italiano.

Attraverso un comunicato stampa diffuso via social, l'etichetta dedicata ai manga di Edizioni BD ha presentato il catalogo di maggio 2022.

Dal 4 maggio, con J-POP Manga debuttano i box di The Iron Hero e Sword Art Online - Progressive. Il primo, raccoglie i quattro volumi della serie del talentuoso Ryo Sumiyoshi, mentre il secondo i primi due numeri del reboot della saga di Reki Kawahara. Continuano, tra gli altri, le serializzazioni di BJ Alex Box, Frieren - Oltre la Fine del Viaggio.

L'11 maggio è il turno della nuova icona del boy's love, Amamiya. Debutta infatti il volume unico di Il nostro futuro - Bokura no tsuzuki. Dopo un incidente accaduto quando erano solamente bambini, Yousuke e Shuu si persero di vista. Ora liceali, i due si incontrano nuovamente, ma mentre Yousuke vorrebbe riallacciare i rapporti, gli sguardi di ghiaccio di Shu non promettono bene. Continuano poi Oshi no Ko, Komi Can't Communicate e Non Tormentarmi, Nagatoro!.

Il 18 maggio debutta l'attesissimo Call of the Night, il manga da cui si ispirerà l'anime in uscita a luglio dello studio Linden. Senza più stimoli, Kou Yamori diventa insonne e vaga per la città nel cuore della notte. Durante una di queste passeggiate, incontra Nazuna Nanakusa, una ragazza stramba e anch'essa nottambula. Insieme, abbracciano la via notturna, ma quello che Kou non sa, è che Nazuna è in realtà una vampira.

A questo, segue il volume unico di Yatamomo, Nega & Posi, The song of the night and day, e Color Recipe: Nii-chan di Harada. Continua la serializzazione J-POP Manga di Dance Dance Danseur.

La settimana del 25 maggio debutta infine Smile Down the Runway, vincitore al 44° Kodansha Manga Awards nella categoria shonen. Chiyuki Fujito sogna di sfilare alla settimana della moda di Parigi, ma è alta solamente un metro e cinquantotto. Tutti continuano a ripeterle che è troppo bassa, ma lei non demorde. Un incontro, rivoluziona la sua vita. Sarà poi disponibile il box da collezione di Moonlight Invader.