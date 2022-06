Call of the Night: trailer, dettagli e data di uscita per l'anime sui vampiri

Sul relativo sito web, è stato ufficialmente reso noto che l'adattamento anime di Call of the Night debutterà nel corso della stagione estiva. Ecco teaser trailer e dettagli della serie tratta dal manga scritto da Kotoyama.

Dopo il primissimo trailer di Call of the Night, l'adattamento ottiene una data di uscita ufficiale. La premiere, è programmata per il 7 luglio sull'emittente televisiva giapponese Fuji TV. Oltre a ciò, è stato condiviso un nuovo trailer che rivela nuovi, succulenti dettagli. La sigla di apertura, "Datenshi" (Fallen Angel), è eseguita dal gruppo Creepy Nuts, responsabile anche dell'ending "Call of the Night". Al cast di doppiatori, si aggiungono Kensho Ono nel ruolo di Mahiru Seki, Hiroyuki Yoshino nel ruolo di Akihito Akiyama e Yoko Hikasa nel ruolo di Kiyosumi Hirakawa.

La produzione della pellicola è affidata a LIDEN FILMS, lo stesso studio d'animazione di My Master Has no Tail. Alla direzione, è stato nominato Tomoyuki Itamura, con Tetsuya Miyanishi come regista principale. Michiko Yokote scrive le sceneggiature, mentre Haruka Sagawa è responsabile del character design dei protagonisti.

Il giovane Kou Yamori è un ragazzo che, di notte, fa passeggiate solitarie. Durante una di queste, incontra Nanakusa, la quale lo invita a casa sua. Quando i due finiscono nello stesso letto, il ragazzo scopre la verità sulla nuova amica: Nanakusa è una vampira assetata di sangue. Il manga di Call of the Night ha debuttato da poco con J-POP Manga, mentre in Giappone la serializzazione è cominciata nel 2019.