Il calo dell'industria anime nel 2020: tutti i sorprendenti dati diffusi dall'AJA

L’industria degli anime continua ad ottenere grandi cifre a livello mondiale, ma qual è stata la situazione nel corso del 2020? Dai dati diffusi dall’Association of Japanese Animations sembra evidente un calo piuttosto importante rispetto agli introiti registrati nel 2019, analizziamo insieme quanto riportato nell’Anime Industry Report.

Il report in questione ha specificato che considerando il settore, con tanto di merchandise, musica, gadget e altri prodotti legati alle serie, risulta un calo generale del 3.5% nel 2020, per il quale è risultato un valore finale di 21.32 miliardi di dollari. Mentre se si considera unicamente gli introiti derivanti dalle uniche produzioni anime si ottiene un sostanziale calo del 9% rispetto al 2019, con un valore che si aggira attorno ai 2.4 miliardi di dollari.

Nonostante questa flessione, l’incredibile crescita dell’industria del 2019, corrispondente al 15.1% rispetto all’anno precedente, ha potuto in qualche modo attenuare le perdite, facendo risultare il 2020 come uno dei migliori anni per il settore dal 2002, come riportato nel primo dei due grafici che trovate in calce. Nel secondo è invece evidente che per quanto riguarda il mercato generale, il 2020 è il primo anno in cui è stata registrata una contrazione, dal 2009, quando si parlava di crisi dell'animazione.

Ovviamente la popolarità dei servizi e delle piattaforme in streaming hanno contribuito a tenere in piedi l’animazione giapponese, che per la prima volta nella storia ha visto gli introiti domestici superati da quelli oltreoceano, un risultato comunque incredibile considerando quanto ha influito la pandemia sulle produzioni di moltissimi studi d'animazione.