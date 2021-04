I cameo di Game of Thrones ne L'Attacco dei Giganti: i personaggi coinvolti

L'Attacco dei Giganti sta per finire, con l'arrivo il 9 aprile 2021 dell'ultimo capitolo su Bessatsu Shonen Magazine. Nel corso di questi 11 anni e mezzo di pubblicazione, Hajime Isayama ha creato tanti personaggi e li ha inseriti nel suo mondo, alcuni per farli vivere e altri per farli morire. Ma tra questi ci sono personaggi di altri universi.

Come abbiamo visto in precedenza, c'è stata un'apparizione di Better Call Saul in L'Attacco dei Giganti, con una creatura che somigliava moltissimo al noto avvocato. Ma non è di certo l'unico personaggio che ha deciso di fare un cameo. Hajime Isayama è infatti un noto fan di Game of Thrones e ne ha spesso discusso con i fan su Twitter e sul suo blog personale.

E non potevano di conseguenza mancare i personaggi di Game of Thrones in L'Attacco dei Giganti. Nel capitolo 96, contenuto nel tankobon numero 24 del manga e corrispondente al terzo episodio della quarta stagione dell'anime, appaiono alcuni giganti che hanno dei volti molto familiari. Come si può notare nella vignetta in basso, ci sono Tyrion Lannister, Marjory Tyrell, Ditocorto, Arya Stark, Verme Grigio e Missandei, l'Orfana e infine Bronn, mentre c'è un gigante che i fan non sono riusciti a decifrare e che potrebbe essere uno tra Ramsey Bolton e Podrick. Li avevate riconosciuti tutti all'epoca?

E sempre a proposito di Game of Thrones, Hajime Isayama ha fatto sapere che il finale de L'Attacco dei Giganti non deluderà come quello dello show di Benioff e Weiss.