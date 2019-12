Un cameo molto speciale segna l'ultimo spot di Hungry Days a tema ONE PIECE

Tra i diversi franchise coinvolti nelle pubblicità create da Nissin per la linea di prodotti Hungry Days, che dal 2018 promuove Cup Noodle, l'ultimo è quello di ONE PIECE. È stata sicuramente una bella trovata anche per festeggiare i 20 anni dell'opera di Oda, e per rivivere i momenti più significativi della serie, ma in un'ambientazione liceale.

L'ultimo spot infatti ci ha riportato ad Alabasta, uno degli archi narrativi più intensi e pieni di sorprese di tutte le avventure dei Mugiwara, ma ha nascosto anche un simpatico cameo. La protagonista dello spot è la principessa Vivi, in versione da studentessa, che si mostra timida e che viene letteralmente trascinata da Nami nel gruppo dei suoi amici.

Tra Luffy, Zoro, Sanji e gli altri della ciurma la giovane Vivi sembra superare un po' la sua timidezza iniziale, e nella sequenza di scene, una più celebrativa dell'altra, un fan ha intravisto un personaggio particolare. Nel post che potete trovare in calce alla notizia, l'utente @MikeLuckas ha individuato il "cameo" del Joker di Joaquin Phoenix, qui recensito. Naturalmente si tratta di Buggy il Clown vestito come l'ultima interpretazione della nemesi del Cavaliere Oscuro, ed è sicuramente un omaggio ad uno dei film più discussi e apprezzati del 2019.

In un altro post, @Necromancer1983 ha mostrato il cameo concentrandosi esclusivamente sul pagliaccio in questione, mentre si muove e danza, richiamando anche le bizzarre mosse assunte dallo stesso Phoenix in alcune scene del film. Insomma un simpatico omaggio, che avvicina in qualche modo il mondo degli anime a quello del grande cinema.