Camie torna in grande stile nell'ultimo episodio di My Hero Academia

La quarta stagione di My Hero Academia ha subito un cambiamento radicale. Dopo lo scontro con Overhaul infatti gli Heroes si trovano finalmente in un momento di apparente tranquillità, e mentre Midoriya e compagni si rilassano Bakugo e Shoto devono seguire corsi extra per rimediare al fallimento dell'esame per diventare un Hero.

È proprio mentre seguiamo le disavventure scolastiche legate a Katsuki e Todoroki che vediamo il ritorno di alcuni personaggi introdotti nel corso della terza stagione. Infatti i due studenti dello Yuei fanno parte di uno speciale Corso di Recupero, frequentato però anche da studenti che frequentano la scuola Shiketsu, come Camie Utsushimi e Inasa Yoarashi.

Molti fan attendevano da tempo il ritorno del personaggio di Camie, nonostante il fatto che durante l'esame per ottenere la licenza da Hero, dietro le sembianze di Camie ci fosse Toga, studentessa e membro dell'Unione dei Villain, e in grado di trasformarsi grazie al suo Quirk.

Ora però sembra trattarsi della vera Camie, alla quale è stata affidata la stessa missione di Shoto e Bakugo, ovvero di cercare di calmare un gruppo di ragazzini rumorosi e scalmanati. Un fan ha voluto tuttavia sottolineare la difficoltà di avere a che fare con dei bambini dispettosi indossando una tuta molto attillata.

Nel post che potete trovare di seguito infatti l'utente @holakenma evidenzia quattro simpatiche immagini in cui una delle bambine, gelosa dello scambio di battute tra un suo compagno e la più grande Camie, decide di punzecchiarla, circondata da un'aura minacciosa. Una scenetta divertente che dell'episodio 16, che non fa altro che sottolineare la differenza tra l'attuale arco narrativo di My Hero Accademia e il precedente.