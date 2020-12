Camie Utsushimi adulta e sexy nel cosplay a tema My Hero Academia

Siamo ormai familiari agli studenti della Yuei, luogo principale delle avventure di My Hero Academia. Tra una lezione e l'altra, oltre al tirocinio con gli eroi, abbiamo ormai approfondito molti dei personaggi che popolano questa scuola, tra studenti e professori. Ma ci sono anche altri istituti per eroi nel mondo creato da Kohei Horikoshi.

La Shiketsu è la scuola rivale della Yuei e abbiamo avuto modo di conoscere alcuni degli studenti che sono iscritti qui, come Inasa Yoarashi ma soprattutto la bella Camie Utsushimi che ha fatto breccia nel cuore degli appassionati di My Hero Academia. La ragazza ha un fisico eccezionale e il suo costume ne mette fortemente in risalto le forme.

Per questo anche i cosplay su Camie Utsushimi riescono sempre a diventare virali. Un esempio è il nuovo cosplay di Luxlo che ha creato una Camie sexy e più adulta rispetto a quella vista nel manga di My Hero Academia, pur mantenendone intatti tutti i dettagli. Capelli biondi e lunghi, cappello scuro tipico della Shiketsu e soprattutto la tuta nera aderente che mette in risalto le curve della cosplayer hanno reso le foto che potete vedere in basso virali.

Abbiamo visto anche altri travestimenti simili nell'ultimo periodo, come il cosplay di Camie creato da Redgum e quello creato dalla bravissima Shirogane-sama.