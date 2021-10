Camie Utsushimi ammaliante in questo cosplay di My Hero Academia

My Hero Academia è ricco di personaggi femminili, alcuni adulti e altri ancora alle prese con le esperienze al liceo. Horikoshi mette sempre in primo piano le studentesse della 1-A alla Yuei, compagne di classe del protagonista Izuku Midoriya, ma nella storia non sono di certo apparse solo loro.

Ricordiamo infatti i vari esordi durante la saga della licenza provvisoria che presentò molte delle scuole giapponesi dedicate a chi vuole diventare un super eroe nel mondo di My Hero Academia.

Tra i vari istituti presentati da Horikoshi c'era anche il liceo Shiketsu, una delle scuole più famose e importanti insieme alla Yuei con la quale ha un grande rapporto e rivalità. L'istituto fa indossare ai propri studenti una divisa nera con un cappello dove spicca la S dorata della Shiketsu, ma questi abiti vengono poi scartati quando i giovani eroi indossano la loro divisa. In azione durante quella saga vediamo Camie Utsushimi, una ragazza che però si rivelò essere Toga col suo quirk in quel frangente.

Conosciamo la vera Camie Utsushimi soltanto qualche tempo dopo, durante gli eventi della stagione 4 di My Hero Academia con le lezioni supplementari, dove sfoderò la sua bravura e il suo carattere particolare. Il suo fascino però viene messo bene in mostra da KainoGhoulus: la cosplayer si è fatta scattare alcune foto dove indossa la tuta nera aderente e il cappello della Shiketsu, interpretando così una perfetta e affascinante Camie Utsushimi in questo cosplay.