Camie Utsushimi di My Hero Academia si mostra in un sensuale cosplay

Il sopraggiungere di My Hero Academia Stagione 4 ha nuovamente portato sulla bocca di moltissimi fan la creatura targata Kohei Horikoshi, con gli ultimi episodi in particolare che han saputo far parlare molto di sé, in particolare grazie alla chiusura dell'arco narrativo dedicato a Overhaul.

Ovviamente, una così massiccia presenza del fandom sui social network ha anche portato alla realizzazione di fan-art, cosplay e molto altro ancora a tema My Hero Academia in quantità industriali, con il pubblico che non ha perso occasione di mostrare il proprio apprezzamento per l'opera e, soprattutto, per i vari personaggi che la popolano, molti dei quali hanno saputo insinuarsi con forza nei cuori di moltissimi pur avendo avuto una presenza su schermo assai risicata.

Tra questi figura anche Camie Utsushimi, studentessa modello del Liceo Shiketsu che ha letteralmente preso vita grazie a un sensuale cosplay realizzato dalla capace KirstydopeCosplay, cosplayer che ha voluto omaggiare l'aspirante supereroina. Il lavoro della ragazza è stato infatti pubblicato sul suo profilo Twitter e il risultato finale - che potete visionare a fondo news - appare tanto curato quanto provocante, con molti fan che si sono lasciati andare agli elogi più sfrenati.

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione della 13° puntata di My Hero Academia Stagione 4.