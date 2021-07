Camie Utsushimi torna con un cosplay: l'ammaliante eroina di My Hero Academia in foto

Sono passate quattro stagioni e mezza di My Hero Academia, con l'anime ispirato all'omonimo manga di Kohei Horikoshi che ci ha presentato un'infinità di personaggi. Tra professionisti, civili e aspiranti eroi, sono soprattutto questi ultimi a essere stati sotto la luce dei riflettori.

Il mangaka propose una storia che allargò il raggio d'azione della natura scolastica dell'opera, presentando non solo i tanti studenti che affollano le aule della Yuei ma anche quelli delle altre scuole. In My Hero Academia, grazie all'arco della licenza provvisoria da hero, abbiamo fatto la conoscenza di alcuni personaggi provenienti dalle altre scuole come la Shiketsu, e da questo istituto chi ha ammaliato tutti è stata Camie Utsushimi.

Proprio la natura del suo quirk tende a farle conquistare chiunque le stia intorno e quindi è naturale che riesca a farlo anche con i fan. Finora abbiamo visto Camie Utsushimi nel cosplay di Luxlo e in tanti altri ancora, testimoniando che alle cosplayer piace calarsi nei panni del personaggio. In questi giorni anche Mangoecos ha deciso di vestire la tuta aderente con il cappellino della Shiketsu, mostrando la foto disponibile in basso. Il cosplay di Camie Utsushimi di Mangoecos è sicuramente ben realizzato, mantenendo intatte le caratteristiche principali del personaggio di My Hero Academia.

Finora Camie non ha avuto spazio nella quinta stagione che ha deciso di concentrarsi prevalentemente sugli studenti della 1-B della Yuei.