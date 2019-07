La campagna della Sentai Filmworks per la Kyoto Animation raggiunge i 2 milioni di dollari

Dopo aver aperto un conto per ricostruire la Kyoto Animation, il famoso studio di animazione ha iniziato a fare un passo in avanti verso il futuro, senza dimenticare quella terribile tragedia che poco più di una settimana fa ha messo in ginocchio l'edificio e i preziosi reperti al suo interno.

L'incendio che ha devastato un'intera azienda non ha ancora concesso al mondo dell'animazione di voltare pagina, soprattutto dopo aver colpito nel cuore un sistema direttamente dall'interno. Hideaki Atta, presidente della KyoAni, ha rilasciato delle parole di speranza per il futuro, ringraziando tutti gli appassionati che hanno contribuito con numerose donazioni ad aiutare i familiari delle vittime. Infatti, in circa una settimana, Sentai Filmworks è riuscita a raccogliere tramite la sua campagna oltre 2 milioni di dollari, da devolvere in aiuto ai dipendenti e alle loro famiglie, con oltre 64 mila donatori da tutto il mondo.

Un aiuto incredibile, quello che ha visto unire insieme migliaia e migliaia di appassionati, persino da oltre oceano, per appoggiare la Kyoto Animation da questo disastro senza precedenti. Tantissime multinazionali, proprio come il colosso Disney, hanno espresso la propria solidarietà all'azienda di Uji, nella speranza che la squadra possa rialzarsi in piedi per continuare a fare quello che sin dal 1981 hanno fatto con tanta cura, ovvero l'animazione. Continueremo a tenervi aggiornati sugli sviluppi della situazione, augurandoci che i fondi raggiunti troveranno compimento nella costruzione -o riedificazione- di uno degli studi più famosi al mondo.