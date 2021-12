Campaiola torna a impersonare Eren nell'ultimo trailer di L'Attacco dei Giganti 4

La recente acquisizione dei diritti di L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2 da parte di Crunchyroll sembrava aver messo una croce sul doppiaggio italiano della serie, ma Alessandro Campaiola, la voce di Eren Jaeger, torna a ridare speranza al fandom nostrano. Sul suo Instagram, si è cimentato con il doppiaggio dell'ultimo trailer della Final Season.

Con il passaggio dell'adattamento animato dell'opera di Hajime Isayama sulla piattaforma di Crunchyroll e il conseguente addio a Netflix e Prime Video, per il doppiaggio italiano di Attack on Titan 4 Part II sembrava non esserci più speranza. A far scaturire questa possibilità fu proprio Alessandro Campaiola, che attraverso una petizione invitò i fan italiani a chiedere a gran voce il doppiaggio italiano dell'ultima stagione.

Sebbene ancora non si sappia nulla riguardo il doppiaggio della quarta stagione anime di L'Attacco dei Giganti, osservando l'ultimo trailer condiviso prima della premiere giapponese, Campaiola non ha potuto fare a meno di tornare a immedesimarsi nel "suo" personaggio.

Sul suo profilo Instagram, ufficiale, infatti, l'artista italiano si è esibito nel doppiaggio del teaser finale dell'episodio 76 della serie anime. Attraverso questa esibizione, Campaiola dimostra per l'ennesima volta le sue incredibili doti, nonché la passione con cui svolge la sua professione. Non poterlo ascoltare nel doppiaggio della stagione finale, sarebbe un grave sacrilegio verso tutta la community di appassionati.

Nella bio Instagram del doppiatore, vi è il link per la petizione lanciata da quest'ultimo. E voi, avete già supportato l'industria italiana? Vi lasciamo al trailer per la stagione finale, e al violento scontro che segnerà l'inizio della guerra in L'Attacco dei Giganti 4.