Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill, annunciato il nuovo anime di MAPPA

Studio MAPPA è una compagnia che nel tempo si è fatta conoscere per via della qualità delle sue produzioni, vedi Jujutsu Kaisen o L'Attacco dei Giganti 4, tuttavia all'azienda non sono mancate critiche per i troppi progetti in cantiere. Ad ogni modo, lo staff sta lavorando anche a Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill.

La popolarità dei titoli a cui MAPPA sta lavorando ha contribuito ad alimentare le polemiche nei suoi confronti, su tutti la questione dei salari e quella del crunch forzato durante L'Attacco dei Giganti 4. Nonostante ciò, lo studio ha rispettato in qualche modo tutte le scadenze e adesso sembrerebbe essere a lavoro su un nuovo progetto animato, ovvero un adattamento di una celebre light novel, Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill, un fantasy a tema culinario.

La trama dell'opera qui segue: "Makuda Tsuyoshi non era nessuno di speciale nel Giappone moderno, ma quando viene improvvisato trasportato in un nuovo mondo si rende conto di essere pronto per l'avventura di una vita. Purtroppo, però, egli è stato invocato solo per errore in quel mondo. Non solo non è uno dei tre eroi che il regno stava cercando, ma le sue statistiche sono ridicole rispetto agli altri. La sua unica abilità è 'Supermercato online' che gli permette di comprare cibo moderno nel mondo fantasy. Anche se inutile per combattere, questa opportunità gli garantisce la possibilità di una vita confortabile. Ma purtroppo per Mukouda non tutto è così semplice..."

