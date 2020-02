Una campionessa di MMA omaggia C-18 con un simpatico cosplay

Non è insolito trovare persone totalmente distanti dal mondo anime e manga ma che comunque siano state, anche parzialmente influenzate, e molte volte abbiamo visto artisti marziali imitare le mosse speciali dei personaggi provenienti direttamente dal fumetto giapponese sul ring o prima di entrare in campo, stavolta invece si tratta di un cosplay.

L'artista marziale professionista in MMA, Itsuki Hirata, ha condiviso sul suo profilo Instagramun impressionante cosplay di C-18, uno degli avversari principali durante la Saga degli Androidi di Dragon Ball Z, divenuta solo successivamente un'alleata dei Guerrieri Z, nonché moglie di Crilin.

La sportiva ha commentato "Spesso mi dicono di assomigliare a questa persona, così ho deciso di vestirmi come lei. Di chi si tratta?" Naturalmente i fan dell'opera di Akira Toriyama non hanno impiegato molto a capire il riferimento, soprattutto grazie all'impressionante somiglianza con il personaggio in questione.

Alcuni giorni dopo aver condiviso l'immagine del cosplay sul suo profilo è apparsa un'altra foto, ritraente la campionessa sul ring, mentre è intenta a lanciare una Kamehameha. Insomma sembra che Dragon Ball, serie fondata sul valore di migliorarsi sempre di più e cercare di superare i propri limiti, sia in grado di ispirare ancora molte persone, alcune delle quali riescono ad eccellere nei loro campi.

