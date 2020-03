Un canale di sport sostituisce la programmazione con la serie Slam Dunk

Questo è un periodo particolare, non solo per l'industria dell'animazione giapponese, ma per tutte le forme di intrattenimento, tra cui anche gli sport, che sono state sospese a causa del coronavirus. Nonostante la NBA abbia dichiarato la chiusura della corrente stagione, alcuni canali sportivi hanno deciso di mandare in onda Slam Dunk .

Le reti televisive che si occupano di trasmettere partite o match particolari legati agli sport stanno risentendo parecchio di queste numerose sospensioni e cancellazioni, tuttavia un cambio di programmazione dei contenuti da mostrare potrebbe essere una buona soluzione.

È stata questa l'idea nata infatti tra le persone che gestiscono il canale ELTA, il più importante per quanto riguarda gli sport in Taiwan, e che hanno quindi deciso di pubblicare ogni giorno, intorno alle ore 19 di sera, gli episodi di uno degli spokon più importanti e significativi: Slam Dunk, che ha da poco compiuto 26 anni dalla prima pubblicazione.

Come potete vedere nel post in calce alla notizia è stato l'utente @wearytolove a condividere tale decisione su Twitter, mostrandosi anche entusiasta dell'iniziativa. Non sappiamo se si rivelerà una scelta adeguata o meno, tuttavia altre reti televisive potrebbero prenderla come esempio, e decidere di rimandare in onda opere importanti, come quella del maestro Takehiko Inoue.