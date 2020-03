Cancellati gli spettacoli dell'opera teatrale di My Hero Academia a causa del Coronavirus

Il grande e ricco franchise di My Hero Academia, epopea concretizzatasi grazie al lavoro di Kohei Horikoshi, è indubbiamente una tra le produzioni più importanti di questi anni, un brand che in breve tempo ha saputo imporsi con forza sul mercato e che ha visto il sopraggiungere di manga, serie anime, film, videgiochi e gadget.

Tra le tante produzioni legate al brand, in molti attendevano anche la nuova opera teatrale a tema intitolata My Hero Academia: The Ultra Stage - A True Hero, produzione che però, a quanto pare, è stata "parzialmente" cancellata, almeno per il momento. Il motivo, come facilmente immaginabile, è il rischio d'infezione da Coronavirus, un pericolo che in queste ultime settimane ha portato alla cancellazione d'innumerevoli eventi non solo in Giappone, ma in tutto il mondo.

Andando più nel dettaglio, secondo quanto scritto sull'account ufficiale di My Hero Academia: The Ultra Stage - A True Hero, è stato annunciato che lo staff al lavoro sull'opera ha annullato gli spettacoli previsti tra il 6 e l'11 marzo previsti a Tokyo. Ai fan verrà rimborsato l'acquisto dei biglietti, ma attualmente non sono state rivelate informazioni per quanto riguarda gli spettacoli attesi dopo il 12 marzo. Insomma, per il momento sono ancora programmati, ma in molti si aspettano anche la loro cancellazione, una notizia che non farà felici molto fan del franchise.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che su VVVVID è recentemente giunta la ventesima puntata di My Hero Academia Stagione 4.