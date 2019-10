Cancellata la premiere di My Hero Academia 4 in Giappone? Il punto sulla situazione

Il debutto di My Hero Academia 4 è stato segnato dalla paura, in quanto il Giappone in questo momento è vittima di un tifone che sta spaventando il Sol Levante. Per ovvi motivi, infatti, la pubblicazione della prima puntata ha ricevuto uno slittamento, ma facciamo il punto sulla situazione attuale.

Il Tifone che sta mettendo a soqquadro il Giappone in questo momento è di livello 5, un evento raro oltre che estremamente pericoloso per gli abitanti. Proprio per favorire le notizie, sono stati cancellati numerosi programmi in tutta la nazione, al fine di garantire la sicurezza e tutti gli avvertimenti possibili tramite i telegiornali. La prima puntata di My Hero Academia 4, così come Detective Conan in onda allo stesso orario, non fa eccezione, e pertanto è stata ufficialmente cancellata, proprio come conferma il profilo Twitter dell'anime. Non abbiamo al momento alcuna informazione se anche in Italia l'episodio sarà interrotto, ma vi terremo aggiornati su eventuali novità.

Tuttavia, in alcune zone esterne al tifone, più particolare nell'area del Kansai, l'episodio è stato regolarmente trasmesso per pochi fortunati, motivo per cui è stato possibile pubblicare in rete i brani di apertura e chiusura dell'anime. Anche Kohei Horikoshi ha commentato la cancellazione della premiere, tramite un commento che qui segue:

"Sono spiacente che la trasmissione sia stata cancellata. Ma la sicurezza è molto più importante!"

Anche noi della redazione di Everyeye.it ci uniamo ai cittadini giapponesi che stanno vivendo queste ore difficili a causa del tifone, augurandoci che tutti siano al sicuro.