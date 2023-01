I candidati ai Crunchyroll Anime Awards: Spy x Family domina la 7° edizione

Attraverso le proprie pagine ufficiali Crunchyroll ha aperto le votazioni per gli Anime Awards 2023. Ecco le serie anime candidate alla vittoria delle varie categorie della cerimonia arrivata alla sua settima edizione.

Spy x Family domina i Crunchyroll Anime Awards 2023 con dozzine di nomination. Già vincitore di diversi riconoscimenti l'anime di Spy x Family potrebbe fare incetta di premi alla cerimonia tenuta dalla piattaforma streaming dedicata all'animazione giapponese di proprietà Sony. Attraverso il sito ufficiale sarà possibile votare per gli Anime Awards 2023 di Crunchyroll fino alle 02:00 del giorno 26 gennaio 2023. I vincitori verranno rivelati il 4 marzo 2023 durante una manifestazione speciale che si terrà a Tokyo.

I candidati per il premio di Anime dell'Anno sono Attack on Titan Final Season Part 2, Cyberpunk: Edgerunners, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc, Lycoris Recoil, Ranking of Kings (cour 2) e Spy x Family.

A riprova del grande successo di Spy x Family, la serie di WIT Studio e CloverWorks basata sul manga omonimo di Tetsuya Endo è candidata anche alla vittoria dei premi Miglior Character Design, Migliori Animazioni, Miglior Nuova Serie, Miglior Opening, Miglior Ending, Miglior Colonna Sonora, Miglior Canzone di un Anime, Miglior Anime d'Azione, Miglior Commedia e Miglior Regia. Loid Forger concorre al premio di Miglio Protagonista contro Bojji di Ranking of kings, Chisato di Lycoris Recoil, David Martinez di Cyberpunk: Edgerunners, Eren Jaeger di Attack on Titan e Marin Kitagawa di My Dress-Up Darling. Anya e Yor concorrono invece per il premio di Miglior Personaggio Secondario contro Ai Hayasaka di Kaguya-Sama: Love is War, Kage di Ranking of Kings, Rebecca di Cyberpunk: Edgerunners, Tengen Uzui di Demon Slayer 2. Anya è anche candidata a miglior personaggio "da proteggere a ogni costo".

Nel 2022 su Crunchyroll sono arrivati i doppiaggi italiani e per la prima volta è stata introdotta la categoria Miglior Doppiatore italiano, a cui concorrono Andrea La Greca nel ruolo di Kyojuro Rengoku, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc, Andrea Oldani nel ruolo di Daida, Ranking of Kings (Cour 1), Deborah Morese nel ruolo di Marin Kitagawa, My Dress-Up Darling, Elisa Giorgio nel ruolo di Maki Zen'in, JUJUTSU KAISEN (Cour 1), Giulia Maniglio nel ruolo di Riku, Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun, Simone Lupinacci nel ruolo di Shoyo Hinata, Haikyu!! To the Top.

Per quanto riguarda la categoria Miglior Film Anime i candidati sono, Bubble, Dragon Ball Super: Super Hero, INU-OH, Jujutsu Kaisen 0, ONE PIECE Film Red e The Deer King.