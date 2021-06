Tutti i candidati al Next Manga Awards 2021: è possibile votare da tutto il mondo

Il Giappone è terra di manga e, pertanto, le riviste e le case editrici di ogni genere si lanciano nell'indizione di premi dedicati a questo medium. Ce ne sono diversi che si tengono ogni anno, e uno di questi è il Next Manga Awards, conosciuto anche col nome originale Tsugi ni Kuru Manga. In questi giorni si è appena aperta l'edizione del 2021.

È possibile votare al link che trovate alla fonte per i vostri tre manga preferiti selezionati appositamente da una giuria in due categorie principali. Sono stati scelti ben 50 manga per la categoria manga fisici e ben 50 per quella di web manga, ovvero quei manga nati e pubblicati esclusivamente su piattaforme digitali. Le cinquanta nomination per la prima categoria è la seguente:

Blue Box di Kōji Miura

Four Knights of the Apocalypse di Nakaba Suzuki

Sousou no Frieren di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe

Magu-chan: God of Destruction di Kei Kamiki

Please Put Them On, Takamine-san! di Yūichi Hiiragi

I'm in Love with the Villainess di Aonoshimo, Inori e Hanagata

Me & Roboco di Shūhei Miyazaki

Medalist di Tsurumaikada

The Elusive Samurai di Yusei Matsui

Sakamoto Days di Yūto Suzuki

Shangri-La Frontier di Katarina e Ryōsuke Fuji

Witch Watch di Kenta Shinohara

Young Ladies Don't Play Fighting Games (Tai Ari Deshita. ~Ojо̄-sama wa Kakutо̄ Game Nante Shinai~) di Eri Ejima

Koi ni Mudaguchi di Ryoko Fukuyama

Amagami-san Chi no Enmusubi di Marcey Naito

Kohaku no Yume de Yoimashō di Kei Sugimura, Nodoka Yoda, e Masoho Murano

Boy's Abyss di Ryo Minenami

Chi: About the Movement of the Earth (Chi -Chikyū no Undō ni Tsuite-) di Uoto

Futari Escape di Shōichi Taguchi

HIRAETH -The End of the journey- di Yuhki Kamatani

In the Clear Moonlit Dusk di Mika Yamamori

Kubo-san wa Mob o Yurusanai di Nene Yukimori

Mathematics Golden di Tatsuhiko Kuramaru

Nyaight of the Living Cat di Hawkman e Mecha-Roots

Ochikadukini Naritai Miyazensan di Akitaka

Onna no Sono no Hoshi di Yama Wayama

Oshi no Ko di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari

Ōjōgiwa no Imi o Shire! di Kyo Yoneshiro

Prime Minister Club di Hidekaz Himaruya e Ken'ichi Sakura

Stardust Telepath di Rasuko Ōkuma

The Suffering of Suiren Kannonji di KAERUDX

This Communication di Rokudai Maruei

Tougen Anki bydi Yura Urushibara

Trillion Game di Riichirou Inagaki e Ryoichi Ikegami

Uma Musume: Cinderella Gray di Taiyo Kuzumi, Masafumi Sugiura, Jun'nosuke Ito e Cygames, Inc.

Wistoria's Wand and Sword di Toshi Aoi e Fujino Ōmori

Yaiteru Futari: How to grill our love di Shiori Hanatsuka

Yet Again. di Horoda

Zatsutabi: That's Journey di Kenta Ishizaka

Ranger Reject - Sentai Daishikkaku di Negi Haruba

Nell'elenco figurano tanti giovani manga ma già di un certo livello. Ancora una volta Sousou no Frieren viene candidato a un premio, ma ci sono anche le nuove opere degli autori di Assassination Classroom, The Seven Deadly Sins, The Quintessential Quintuplets e Sket Dance, oltre a tanti altri. Nella categoria dei web manga figurano invece questi altri 50 titoli:

Dandadan di Yukinobu Tatsu

Monster No. 8 di Naoya Matsumoto

Mahou Shoujo ni Akogarete di Akihiro Ononaka

Ron Kamonohashi: Deranged Detective di Akira Amano

Scum of the Brave di Rocket Shoukai e Nakashima723

My Lvl999 Love for Yamada-kun di Mashiro

100% joreisuruotoko di Onoderasan

Ako to Bambi di HERO

AR/MS!! -AR/Multiple Survive- di yuu-yuu

Aragane no Ko di Nao Sasaki

As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World di Natsumi Inoue, Miraijin A e jimmy

Blank Space di Kon Kumakura

Boss & Yasu di Sainosuke

Bukiyō Binbo- Dance di Nawowowowowowo

Confronting S. di Hekosuke Abarabone

Geesen Shōjo to Ibunka Kouryū di Hirokazu Yasuhara

Dog Signal di Saya Miyauchi

DQN SAGA di Itoman

Dungeon no Naka no Hito di Sui Futami

Gachikoinencyakuju ~nethaishinsyanokanojoninaritakute~ di Seira

gaming-ojosama di dainani e yoshiomokomokomarumasao

Gōkon ni Ittara Onna ga Inakatta Hanashi di Nana Aokawa

Mahōtsukai Linn no Shiawase na Kekkon di Takeshi Tani

Hyperinflation di Sumiyosi Kyu

I picked up a young lady who had broken off her engagement, and taught her some things.~I'll make her eat delicious food and dress up, and produce her to be the happiest girl in the world!~ di Ichiho Katsura, Sametarou Fukada e Sakura Miwabe

I Think I Turned My Childhood Friend Into a Girl di Azusa Banjo

I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability di Yōsuke Kokuzawa, Kenkyo na Circle e Meru

I'll never send a selfie again! -Nido to jidori okutte yannai- di Takekake Takeya

Joshiryoku Takamena Shishihara-kun di Mii Aimai

Killer's Holiday di matsu

Koori no Jyōheki di Koucha Agasawa

Kou iu no ga ii di Souryu

Magu Transfer di Ryo Ota

Miss Maid Simply Loves to Eat di Susumu Maeya

Moshimo Kubiwa ga Hazuseta Naraba di Shō Tonami

My Maid Kishi-san di Kano Kashiwagi

Ibitte Konai Gibo to Gishi di Otsuji

my mother, booze and my tears. di Misa Mimori

Nihonkoku Shokan di Chiharu Takano, Minorou etoi8

NINJA vs YAKUZA di Shinsuke Kondō

Pigeons di Jiro Yamaguchi

Printernia Nippon di Maigo

Sahara-sensei to Toki-kun di Kou Toriya

Senpai is Otokonoko di pom

Short Short Short-san di takanonno

Skull Dragon's Precious Daughter di Ichi Yukishiro

Strengthless -Reversal from Despair- di camiyoshi

SUICIDE GIRL di Atsushi Nakayama

Tearmoon Empire Story di Mizu Morino, Nozomu Mochitsuki e Gilse

The Kodama's Lazy Life di kawashiri kodama

The Most Heretical Last Boss Queen: From Villainess to Savior di Bunko Matsūra, Suzunosuke e Tenichi

The woman who love to cook and the woman who love to eat di Sakaomi Yuzaki

Two genius scientists made the ultimate robot di Nanateru

Urabaito Touboukinshi di Shotarou Taguchi

Ushiro no Shōmen Kamui-san di Eroki e Konoshiroshinko

VR Ojisan no Hatsukoi. di Violence Tomoko

Watashi ga Koibito ni Nareru Wake Naijan, Muri Muri! (*Muri Janakatta!?) di Musshu, Teren Mikami e Eku Takeshima

WIND BREAKER di Satoru Nii

Would you like to be a TANUKI? di Tomo Nagawa

Yuriota ni Yuri wa Gohatto desu!? di U-temo

Anche qui figurano diversi titoli di spessore, dal successo Monster No. 8 alla novità Dandadan di Shueisha, fino alla nuova opera di Akira Amano (autrice di Tutor Hitman Reborn ed ELDLIVE). È possibile votare fino a tre titoli per categoria accedendo dal link in basso e selezionando l'ammontare di punti da dare a seconda della posizione scelta.