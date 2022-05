Tutti i candidati al premio Eisner: ci sono Chainsaw Man, Kaiju no 8 e altri manga

In Giappone i premi per manga e anime sono all'ordine del giorno, ma anche all'estero non mancano cerimonie e premiazioni importanti per i lavori fumettistici. Con l'arrivo del San Diego Comic-Con, sono stati gettati i preparativi anche per il premio Will Eisner, che vedrà la partecipazione di Chainsaw Man e di altri manga nella categoria asiatica.

Ecco tutti i candidati del Premio Eisner annunciati al Comic-Con International sotto la categoria "Miglior edizione statunitense di lavori internazionali - Asia":

Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto ;

; Kaiju no. 8 di Naoya Matsumoto ;

; Junji Ito Lovesickness: Junji Ito Story Collection di Junji Ito;

Robo Sapiens di Toranosuke Shimada;

Spy x Family di Tatsuya Endo ;

; Zombie 100 di Haro Aso e Kotaro Takata.

La giuria ha scelto di candidare Junji Ito come miglior scrittore/artista, il volume Comics and the Origins of Manga: A Revisionist History scritto da Eike Exner come miglior lavoro accademico/scolastico, Love After World Domination di Hiroshi Noda e Takahiro Wakamatsu come miglior fumetto digitale e infine nella categoria miglior adattamento da altri medium il Disney's Cruella di Hachi Ishie. Lo scorso anno è stato Junji Ito a vincere molti premi.

Ben tre titoli di casa Shueisha, con dei pezzi grossi che tra anime in corso e annunciati, sono pronti a conquistare il pubblico di tutto il mondo, anche quello statunitense.