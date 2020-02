Canini affilati e artigli in questo cosplay del Pro Hero Ryukyu di My Hero Academia

Anche la quarta stagione di My Hero Academia si è confermata ad alti livelli, rispettando gli standard espressi dai capitoli precedenti. Oltre alle grandi qualità mostrate a livello di animazione e disegni, la storia si è dimostrata dinamica, presentando moltissimi nuovi personaggi, sia tra le file dei nemici che tra quelle degli eroi.

E se da un lato abbiamo avuto il magnetico e particolarissimo Overhaul insieme agli Otto Precettori, dall'altro lato abbiamo visto comparire diversi eroi, sia aspiranti che Pro Hero che sono stati capaci di ritagliarsi una parte importante sulla scena. Basti pensare al Grande Trio del Liceo Yuei, ad esempio, che sin dal debutto ha avuto un ruolo di primo piano.

Uno dei nuovi Pro Hero presentati e che grazie alla sua particolarità ha saputo ritagliarsi un posto nel cuore degli appassionati è Ryuko Tatsuma, anche conosciuto con il nome di Dragoon Hero: Ryukyu. Per chi non lo conoscesse, come suggerisce il nome, Tatsuma ha una particolarità che gli permette di trasformarsi in un drago, sebbene dalle forme un po' grottesche, munito di ali, zampe inferiori artigliate e lunga coda da rettile. Questo, unito alle sue abilità di combattimento gli ha permesso di divenire l'attuale numero dieci tra gli Eroi Professionisti.

Comparso per la prima volta come mentore di Nejire Hado, Ochaco Uraraka e Tsuyu Asui, oggi te lo mostriamo in una veste differente, attraverso l'arte di una talentuosa cosplayer che ha voluto omaggiare e dare una sua interpretazione, più che fedele, del personaggio ideato da Horikoshi.

Come puoi vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, Ryukyu viene raffigurato, da jindjin su Instagram, nella sua forma umana e non trasformata, con tanto di canini affilati, artigli sul viso e ali intorno alla testa.

Cosa ne pensi del cosplay in questione? Credi sia ben realizzato e fedele al personaggio? E soprattutto, cosa ne pensi del Pro Hero Ryukyu? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.



