Cannon Busters: l'anime non stupisce, ma che opening!

Il nuovo anime originale è finalmente disponibile su Netflix, purtroppo lasciando un velo di amaro in bocca per un progetto che poteva essere molto di più da quello che traspare dalle prime impressioni. Tuttavia, c'è qualcosa che agli appassionati ha veramente lasciato il segno.

Nella nostra anteprima di Cannon Busters abbiamo avuto modo di assaggiare brevemente della nuova opera di LeSean Thomas, anime promosso grazie alla campagna su Kickstarter che ha racimolato oltre 150 mila dollari da investire nella serie televisiva. Tuttavia, gli alti e bassi paiono regnare sovrani, a quanto si evince da una prima impressione e dalle notizie derivanti dal mondo del web. Un vero peccato, soprattutto in virtù della opening che da qualunque parte la si guardi è veramente straordinaria, sia a livello artistico che musicale.

Le animazioni, accompagnate da un brano dinamico ed estremamente gradevole, riescono a presentare al pubblico un assaggio qualitativo, seppur le sequenze non sembrano scandite da un montaggio ordinato. In ogni caso, la opening ha scatenato le reazioni sul web, in alcuni casi l'incipit necessario per convincere alcuni spettatori a prendere parte alla visione dell'anime. Ciò fa anche capire parte dell'importanza del brano di apertura, mai da prendere come una cosa a sé stante dalla visione del progetto.

