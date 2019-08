Cannon Busters, il nuovo anime originale è finalmente disponibile su Netflix

Come aveva già preannunciato Netflix, Cannon Busters ha debuttato puntuale sull'iconico portale dedicato allo streaming on-demand. Il nuovo anime originale del colosso americano, dunque, è da oggi disponibile alla visione del pubblico.

LeSean Thomas torna sul piccolo schermo, dopo la sua fatica di Legend of Korra, show molto popolare e apprezzato dal pubblico dell'autore. La produzione di Cannon Buster è seguita alla campagna kickstarter che ha fornito al team 150 mila dollari di budget iniziali per dare vita all'ambizioso adattamento animato dell'omonimo fumetto.

La storia narra le avventure di un particolare e bizzarrio trio composto da S.A.M, un droide dell'amicizia in cerca dell'erede di un regno, nonché suo migliore amico, da un droide di manutenzione scartato e, infine, da un fuggitivo della peggiore specie. La trama non cela al suo interno giustificazioni per tanti siparietti comici che sicuramente prenderanno una parte importante del titolo, seppur ad un primo sguardo la community non pare molto entusiasta dell'ennesimo anime originale di Netflix.

Non ci resta, dunque, che rimandarvi alla visione della serie televisiva, ricordandovi che potete scegliere arbitrariamente se godervi l'anime sottotitolato in italiano o con l'inedito doppiaggio, come di consueto per le produzioni originali del colosso americano. E a voi, che ve ne pare di Cannon Busters, adattamento animato dell'opera di LeSean Thomas? Non dimenticatevi di farcelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!