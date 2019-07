Cannon Busters: svelata la data di uscita del nuovo anime Netflix

Lo scorso anno, durante l'Anime Expo 2018, era stato annunciato che il colosso dello streaming Netflix si sarebbe occupato di animare Cannon Busters, serie di LeSean Thomas. Quindi i fan avrebbero avuto un altro anime nella libreria da potersi gustare ma, nonostante l'annuncio, per tutta la durata di quest'anno non c'è stata alcuna data di uscita.

Finalmente, dopo tantissima attesa, proprio all'Anime Expo 2019 la piattaforma Netflix ha rivelato quando inserirà nel proprio catalogo la serie di LeSean Thomas: Cannon Busters arriverà il 15 agosto su Netflix. L'annuncio è stato dato anche tramite l'account Twitter NX, che solitamente si occupa di fantascienza e fantasy. In un video, Thomas ha rivelato la data, con una didascalia che recita: "È basato sul fumetto che ho disegnato, quindi sono molto eccitato di avere l'opportunità di adattarlo in una serie animata. Cannon Busters arriverà su Netflix il 15 agosto".

Pubblicato per la prima volta nel 2005, Cannon Busters segue le avventure di S.A.M., un droide d'amicizia che si unisce a un robot di manutenzione scartato e un fuggitivo mortale. Insieme, l'improbabile trio si lancia in un viaggio indimenticabile, in un mondo fantastico ma pericoloso, alla ricerca del migliore amico di S.A.M., l'erede di un regno sotto assedio.