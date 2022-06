La cantante Keke Palmer stuzzica tutti con questo cosplay di Yoruichi da Bleach

Gli anime e i manga sono endemici. Il boom che sta attraversando quest'industria in occidente ha spinto tanti fan a dare ancora più sfogo alle proprie passioni. Ormai tutti si lanciano nei cosplay o in raffigurazioni e omaggi dei propri personaggi preferiti, anche le star. E proprio una di queste si è dedicata a Bleach.

Bleach è uno dei big three di Weekly Shonen Jump e ha quindi cresciuto, insieme a ONE PIECE e Naruto, una grande generazione di lettori e spettatori di anime e manga. Per questo nel mondo riesce ancora a essere presente. A essere stata colpita dal suo fascino è anche Keke Palmer, cantante e attrice statunitense oltre che doppiatrice e conduttrice di vari programmi televisivi.

Su Instagram la cantante ha postato nuove foto e proprio queste faranno felici i fan di Bleach. Dopo un paio di foto che la mostrano in un outfit particolare, ecco che spunta la sorpresa con un cosplay di Yoruichi Shihoin, con spade sfoderate e vestito adatto all'assalto della Soul Society. Non è l'unica performer di alto livello che ha mostrato la sua passione per gli anime negli ultimi anni: Dua Lipa vestì un abito che ricorda ONE PIECE mentre Naruto ha fatto apparizioni in NBA.