La canzone più ascoltata dell'anno in Giappone è la sigla di un anime!

L'anime di Oshi No Ko è senza dubbio una grande scoperta del 2023. Nonostante non appartenga al tipico genere shonen tanto amato dal pubblico, è riuscito comunque a stupire gli spettatori con una trama avvincente e un'animazione ben curata, tutto merito dello studio Doga Kobo. A quanto pare, anche la sua opening è stata un vero successo!

La sigla "Idol" eseguita dal duo YOASOBI è risultata essere la canzone più ascoltata del 2023 in Giappone, secondo la classifica stilata dalla piattaforma digitale Spotify. Un risultato eccezionale: potrebbe essere la prima volta che la sigla d'apertura di un anime ottiene questi risultati. Oltre a questo incredibile traguardo, gli YOASOBI sono stati anche gli artisti più riprodotti dai fan giapponesi.



Pochissimi giorni fa, Spotify ha rilasciato la sua funzione "Wrapped", che mostrava agli utenti tutti i loro brani più ascoltati dal 1 gennaio al 30 novembre 2023. Assieme a questi dati, ha anche pubblicato le informazioni sulle canzoni e sugli artisti più riprodotti in ogni paese.

Già diverso tempo fa la opening Idol di Oshi no Ko aveva raggiunto i 400 milioni di ascolti, rientrando in alcune importanti classifiche musicali come la Global 200 di Billboard oppure la Music Top 100: Global di Apple, dimostrando di essere molto apprezzata dai fan di tutto il mondo.

Com'è stato confermato negli scorsi giorni, Oshi No Ko tornerà con una seconda stagione. Non sappiamo ancora quale sarà la sigla di apertura di questo nuovo anime e nemmeno se gli YOASOBI torneranno per questa serie, sicuramente ai fan farebbe piacere se questa collaborazione continuasse.