La canzone più famosa di questa prima metà del 2019 proviene da Dragon Ball Super: Broly

Billboard Japan ha rivelato canzoni e artisti più remunerativi nelle verie classifiche di questa prima metà del 2019, incluso il grafico dedicato alle canzoni degli anime. In particolare, è stato rivelato che "Blizzard", tratta dalla colonna sonora di Dragon Ball Super: Broly, è divenuta la canzone per popolare del periodo.

La canzone è stata eseguita dal cantante/ballerino 31enne Daichi Miura e s'identifica come il suo 24esimo singolo; il tutto è uscito il 19 dicembre 2018, cinque giorni dopo l'uscita nelle sale del film in Giappone, il tutto accompagnato da un video musicale con la sua performance che è stato visionato tre milioni di volte in soli dieci giorni.

Dragon Ball Super è serie anime prodotta da Toei Animation per la regia generale di Kimitoshi Chioka, Morio Hatano e Kohei Hatano. L'opera è stata trasmessa in Giappone dal 5 luglio 2015 al 25 marzo 2018 su Fuji Television. In Italia i diritti sono stati acquistati da Mediaset, che trasmette la serie su Italia 1 dal 23 dicembre 2016. L'anime narra le vicende accadute dopo la battaglia contro Majin Bu e comprende i dieci anni seguenti fino alla fine di Dragon Ball Z, andando a posizionarsi tra il 288º e il 289º episodio di quest'ultima.

L'opera ha inoltre visto l'arrivo di un adattamento manga targato Toyotarō e pubblicato sulla rivista mensile di Shūeisha V Jump dal 20 giugno 2015. La casa editrice Star Comics ha iniziato il 26 aprile 2017 la pubblicazione dell'edizione italiana del fumetto. Il 14 dicembre 2018 è uscito il primo film della serie, intitolato Dragon Ball Super: Broly e recentemente arrivato anche su Youtube.