Caos DC: Punchline debutta in 3 fumetti diversi, l'autore: 'Colpa mia, facciamo ordine'

Punchline, la nuova fidanzata di Joker realizzata da James Tynion IV e Jorge Jimenez, avrebbe dovuto debuttare originariamente in Batman #92, poi in Batman #89, ed infine in Hell Arisen #3. Naturalmente questo "triplo debutto" ha confuso i fan e poche ore fa, lo stesso autore ha deciso di scrivere un messaggio per scusarsi e chiarire la situazione.

Il messaggio, pubblicato da Tynion tramite newsletter, riporta quanto segue: "Molti lettori si sono arrabbiati per quanto accaduto con Punchline, ed in particolare per il tweet in cui mi dicevo "felice per l'uscita del capitolo in cui avrebbero visto il VERO debutto della villain". Capisco le lamentele e mi scuso, e già che ci sono voglio fare chiarezza su quanto accaduto. Lo scorso dicembre stavo discutendo con il team dell'arco narrativo Joker War e ci siamo resi conto di quanto servisse un braccio destro per Joker. L'idea era di creare il completo opposto di Harley Quinn e quando Jimenez disegnò Punchline rimasi stregato. A questo punto decidemmo di utilizzarla il primo possibile, ovvero nel capitolo 92. Punchline però avrebbe dovuto anche comparire nel terzo numero di Hell Arisen, in uscita circa un mese prima; a questo punto decidemmo di farla comparire per la prima volta nel finale del numero 89, in modo da dare un senso alla sua apparizione nell'altro fumetto".

Punchline è quindi comparsa per la prima volta in una tavola di Batman #89, il capitolo pubblicato il 14 febbraio 2020, e successivamente in qualche pagina di Year of the Villain: Hell Arisen #3, il crossover distribuito il 26 dello stesso mese. Il debutto vero e proprio rimane fissato per Batman #92, in uscita il 1 aprile 2020.

