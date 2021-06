Caos in India per Record of Ragnarok: anime rimosso da Netflix a causa di una divinità

Il manga pubblicato da Star Comics Record of Ragnarok è un concentrato di violenza che mette al centro un'eterna lotta tra umani e divinità. Per questo gli autori nipponici hanno deciso di rendere protagonisti alcune delle figure più importanti della nostra specie, leggendarie o meno, e lo stesso vale per le divinità.

Tratte sia da religioni praticate ancora oggi che cadute ormai in disuso, in Record of Ragnarok abbiamo visto tanti dei ispirati miti greci, scandinavi e orientali ma anche tratti da cristianesimo, induismo e buddismo. Dal manga è stato tratto un anime omonimo che Netflix ha pubblicato proprio in questi giorni. Record of Ragnarok non ha avuto un'accoglienza felice a causa delle animazioni, ma sembrano arrivare tanti altri problemi all'orizzonte dall'India.

Sembra infatti che Record of Ragnarok sia sparito dal catalogo indiano, mentre nel resto del mondo è ancora disponibile e il tutto sembra essere a causa della presenza del dio Shiva. Figura importante per gli induisti, Shiva aveva già provocato problemi con i primi trailer, dato che nel video presentato per l'India i pochi secondi dedicati al dio vennero sostituiti con un'immagine di Thor e Lu Bu.

È quindi possibile che sia proprio la presenza di Shiva nell'anime che abbia bloccato la possibilità di vedere Record of Ragnarok in India. Non resterà altro che vedere se Netflix modificherà le scene con la divinità per il momento oppure se eviterà completamente di inserire l'anime per quel territorio.