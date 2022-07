Caos Kodansha nei simulpub: l'azienda vuole lanciare il suo MangaPlus?

Kodansha è una casa editrice delle più famose in Giappone. Da sempre in competizione con le rivali Shueisha e Shogakukan, per decenni è stata il non plus ultra per i mangaka che volevano pubblicare le loro storie. Nonostante al giorno d'oggi i numeri si siano ridotti moltissimo, l'azienda è sempre attivissima, anche all'estero.

È stata ad esempio una delle prime case editrici a cedere i diritti dei propri manga all'estero a servizi di simulpub. Risale infatti a più di dieci anni fa la collaborazione con Crunchyroll per i capitoli settimanali di serie come Fairy Tail, L'Attacco dei Giganti, The Seven Deadly Sins e non solo. Negli ultimi tempi poi l'azienda aveva pubblicato i propri capitoli in inglese anche su Comixology e il servizio simulpub con abbonamento Azuki. Purtroppo però nell'ultimo mese sembra esserci stato un cambio repentino di rotta.

Azuki ha annunciato a inizio giugno l'interruzione della pubblicazione di Grand Blue, che poi è stato interrotto anche su altri servizi che offrivano i capitoli in inglese. Trattamento molto simile ma più "indefinito" per altri titoli come EDENS ZERO, Four Knights of Apocalypse e tanti altri sempre di casa Kodansha, che al momento non vengono più tradotti in simulpub. Così i fan che hanno potuto contare su queste piattaforme per leggere i titoli legalmente per così tanti anni si sono ritrovati a doversi rivolgere al mercato della pirateria e delle traduzioni amatoriali.

L'interruzione, che come sottolinea il portale Azuki è stata voluta proprio dalla casa editrice stessa, potrebbe però portare Kodansha a creare un proprio servizio streaming ufficiale per i capitoli in simulpub, in modo simile a quanto sta facendo Shueisha con l'ottimo MangaPlus. Sta quindi per nascere un rivale di caratura mondiale per il portale di ONE PIECE e compagnia?