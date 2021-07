Caos Olimpiadi, la Tezuka Productions risponde dopo le critiche del pubblico

Da diversi anni il Giappone si preparava alle Olimpiadi di Tokyo 2020, un evento che si preannunciava fantastico per i cultori dello sport e del mondo nipponico. Purtroppo la pandemia da Covid-19 ha sconvolto i piani dell'organizzazione, obbligando al rinvio fino al 2021. Ciò non ha placato certe polemiche sull'evento.

Il Giappone sta infatti attraversando un periodo difficile con i contagi e l'exploit della variante delta del Covid-19 non ha aiutato nella gestione del virus. Di conseguenza alcune frange del pubblico stanno sollevando diverse critiche sulla prosecuzione dell'organizzazione dei Giochi Olimpici di Tokyo, ribellandosi anche alla scelta di usare alcune frasi tipiche di alcuni personaggi degli anime. Come era noto, il Giappone ha infatti usato alcune mascotte come Goku, Astroboy, Sailor Moon e tanti altri personaggi per sponsorizzare le Olimpiadi, ma secondo alcuni usarli in questo contesto andrebbe contro il codice morale di questi personaggi.

La Tezuka Productions, con le parole della dirigente Rumiko Tezuka (figlia di Osamu), risponde a queste critiche. Il contratto che hanno firmato con l'organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi risale infatti a diversi anni fa, quando nessuno poteva immaginare l'arrivo del coronavirus e il rinvio delle Olimpiadi. Tutti attendevano con ansia l'arrivo dei giochi a Tokyo, ma la situazione attuale sembra aver diviso l'opinione pubblica sulla possibilità di far continuare l'evento oppure no. Da una prospettiva commerciale, tuttavia, Astroboy continuerà a partecipare come membro della squadra di tifo. Questo perché rispecchierà il ruolo concordato, ovvero quello di supportare tutti gli atleti coinvolti, senza scendere nella disamina sulla situazione esterna alle discipline olimpiche.

Rumiko Tezuka ha chiesto quindi di non coinvolgere i personaggi degli anime nella diatriba sulla cancellazione delle Olimpiadi. Anche questo messaggio non ha però mancato di sollevare critiche, in particolare in merito alla frase sulla "prospettiva commerciale", che sembra aver adirato alcune persone. Rumiko Tezuka comunque si è detta comunque colpita dai sentimenti positivi che il pubblico prova verso il protagonista di Astroboy.

Ormai manca meno di un mese all'apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, con la cerimonia di apertura programmata per venerdì 23 luglio 2021.