Caos ONE PIECE: il manga sta per entrare in una lunga pausa?

Tutti i fan stavano scaldando i motori per il capitolo 1000 di ONE PIECE che, a dire di Eiichiro Oda, sarebbe arrivato nelle ultime uscite dell'anno. Una conferma quella del mangaka che è avvenuta anche tramite commenti, dove specificava che avrebbe fatto una pausa ogni 2 o 3 capitoli. Ma tutto sembra essersi ribaltato negli scorsi minuti.

Fino a poche ore fa, l'uscita di ONE PIECE 992 su MangaPlus e nel catalogo di Viz Media era programmata per la prossima domenica, il 4 ottobre. Ovvero un'uscita regolare e anche anticipata da Weekly Shonen Jump. Tuttavia da pochi minuti c'è stato un completo ribaltamento sulle due piattaforme.

Il nuovo calendario di MangaPlus specifica che ONE PIECE 992 uscirà non il 4 ottobre né l'11 ottobre bensì il 16 ottobre alle ore 18:00. Ciò implicherebbe ben due settimane di pausa impreviste per ONE PIECE, molto oltre le canoniche pause e soprattutto strane. Viz Media invece conferma in parte questa pausa con il suo calendario dato che sottolinea come il manga non uscirà il 4 ottobre ma invece conferma un'uscita per la settimana successiva.

In attesa di nuove dichiarazioni pubbliche, che verosimilmente arriveranno con i primi leak di Weekly Shonen Jump tra qualche giorno, possiamo stare certi che ONE PIECE salterà a sorpresa questa settimana e che potrebbe profilarsi addirittura una pausa di due settimane che non succedeva da tanti anni. Ovviamente l'apprensione dei lettori va immediatamente verso l'autore Eiichiro Oda e verso le sue condizioni di salute.