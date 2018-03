Capcom annuncia una seconda stagione per la trasposizione animata di Ace Attorney

Attraverso il proprio sito ufficiale,ha confermato che l’anime di, tratto dall’omonima saga videoludica di successo, riceverà una seconda stagione intitolata “”.

Prodotto ancora una volta dal rinomato studio di animazione A-1 Pictures, l’anime vanterà il medesimo staff della prima stagione. Di conseguenza, il progetto vedrà Ayumu Watanabe (Gargantia on the Verdurous Planet, Gunslinger Stratos: The Animation) nel ruolo di produttore, mentre la sceneggiatura e la colonna sonora saranno rispettivamente curate da Atsuhiro Tomioka (Fairy Tail, Inazuma Eleven, Pokémon, Yu-Gi-Oh! 5D’s) e Kaoru Wada (D.Gray-man, Inuyasha, Saint Seiya: The Lost Canvas).

Kaji Yuki presterà ancora una volta la propria voce al protagonista Naruhodou Ryuuichi/Phoenix Wright, mentre Yuki Aoi doppierà Ayasato Mayoi/Maya Fey e Tamaki Masashi sarà Mitsurugi Reiji/Miles Edgeworth. Di seguito vi proponiamo la prima key visual ufficiale della nuova stagione, la quale ci permette di ammirare il protagonista nella posa che da sempre accompagna la sua esclamazione di rito: “Objection!”.

Nota in patria come Gyakuten Saiban: Sono "Shinjitsu", Igi Ari!, la prima stagione di Ace Attorney è stata trasmessa tra l’aprile ed il settembre 2016. Composta da 24 episodi soltanto, la serie ha trasposto in animazione le trame dei primi due videogiochi della serie, mentre la nuova stagione dovrebbe adattare la storia del terzo (Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations).