Capitan America: 10 aneddoti sul leggendario scudo del supereroe Marvel

Steve Rogers, conosciuto come Capitan America è diventato uno dei personaggi più iconici della rosa di supereroi Marvel. Espressione di eroismo, patriottismo e lotta per la libertà, il Vendicatore a stelle e strisce ha sempre sfoggiato con orgoglio il suo scudo, di cui oggi vi riveliamo 10 aneddoti per arricchirne la storia.

Considerato ormai più di una semplice arma dai lettori e appassionati, lo scudo di Cap rappresenta, come il suo proprietario, un simbolo di resistenza ma in origine il suo design era molto più semplice, e non era sicuramente resistente quanto la versione odierna. Infatti, lo scudo iniziale era fatto di semplice acciaio, e aveva una forma più tradizionale, come si può notare sulla copertina di Capitan America #1.

Il primo grande cambiamento relativo allo scudo avvenne quando l’azienda MLJ, che poi sarebbe stata famosa come Archie Comics, stava realizzando una serie incentrata sull’eroe Lo Scudo, il quale aveva un design molto simile. Per evitare connessioni tra i due universi, e soprattutto lamentele dall’azienda, la Marvel decise quindi di apportare modifiche all’arma brandita da Cap.

Nel corso della sua storia Steve ha ricevuto numerosi scudi, e in Capitan America #255 lo ricevette persino dal presidente degli USA Franklin Roosevelt. La maggior parte degli scudi viene tenuta sotto custodia, e a volte persino esposti in musei dedicati alla seconda guerra mondiale e alla storia della nazione, però uno in particolare sembra essere in mano a Patriota, Elijah Bradley.

Cap ha intrecciato la sua storia anche con la regione del Wakanda, e nella run Capitan America/Black Panther: Flag of Our Fathers è stato costretto ad utilizzare uno scudo circolare in vibranio, quello che oggi tutti conosciamo bene, in seguito alla distruzione del precedente scudo. Dopo la Civil War e la morte di Cap, è stato lo S.H.I.E.L.D. a prelevare lo scudo e tenerlo al sicuro, almeno fino a quando Bucky Barnes riuscì a rubarlo per poi sostituire l’eroe fino al debutto di Sam Wilson nelle vesti a stelle e strisce.

Gli anni ’90 sono stati segnati da una speciale collaborazione tra Marvel e DC, e nell’evento JLA/Avengers Superman riuscì a brandire lo scudo di Cap, oltre che a Mjolnir, il martello di Thor, provando di essere degno di due artefatti così importanti. Nonostante la sua mentalità tradizionale, Cap ha spesso scelto di sostituire il suo scudo, o di aspettarne una nuova versione, sfruttando la tecnologia. Per questo, mentre lavorava nei Secret Avengers, Cap ha usato degli scudi di energia dalla forma molto familiare.

L’importanza dello scudo si ritrova anche in United States of Captain America #1, in cui un gruppo di Cap istituito coinvolgendo tutti gli stati, invita i cittadini a combattere l’ingiustizia, e per farlo molti creano i loro scudi, dimostrando come tutti possono essere in grado di combattere il crimine.

Concludiamo con una curiosità sul design dello scudo, che in Captain America: Cold War sembra essere collegato al Gioco del Secolo, gestito dal gruppo conosciuto come il Circolo Esterno. Quanti di questi aneddoti sullo scudo di Cap conoscevate già? Quale vi ha colpito di più? Aspettiamo le vostre risposte nei commenti.

In conclusione, ricordiamo che presto arriverà la serie reboot di Capitan America, firmata da J.M. Straczynski, e presentata attraverso uno speciale trailer.