Capitan America #25: Sharon Carter torna in azione con un nuovo costume

La nuova serie di Capitan America sta proseguendo con numerosi e importanti cambiamenti per Steve Rogers e i suoi alleati, e il volume 24 firmato da Ta-Nehisi Coates e Daniel Acuna, ha mostrato il ritorno di Teschio Rosso, e anche un nuovo costume per Sharon Carter, agente speciale dello S.H.I.E.L.D. e compagna di Cap.

Nelle scorse avventure Sharon aveva indossato la tuta dell'Iron Patriot per affrontare Selene Gallio, anche alla fine dello scontro Shuri, Figlia della Libertà, ha usato i propri poteri magici per riportare il corpo di Carter ad un'età più giovane, rendendola così molto più veloce e potente. Ma non è tutto, visto che Toni Ho ha voluto perfezionare qualche meccanismo, aggiungendo anche nuove funzionalità, al costume di Sharon.

Il volume si apre proprio con Toni impegnata a presentare i miglioramenti ai quali sta lavorando, e rivela che il prototipo per ora è in grado di generare un campo di forza, consentirebbe a Sharon di agire contro la forza di gravità per un breve periodo, e sembra avere anche dei cannoni di energia interni, simili a quelli di Iron Man. Un primo sguardo al costume è stato possibile grazie alla tavola conclusiva, che potete trovare in calce.

Ricordiamo che di recente Hulk Rosso e Cap si sono affrontati, e vi lasciamo scoprire le origini dell'iconico scudo di Capitan America.