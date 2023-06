Capitan America: in arrivo un nuovo reboot per l'eroico Steve Rogers

Capitan America ricopre un ruolo rilevante nel vasto universo cartaceo della Marvel, e visti gli ottanta anni di storie pubblicate potrebbe essere difficile avvicinarsi al grande eroe americano Steve Rogers. Per questo è stata annunciata una serie reboot firmata da un grande sceneggiatore dei comics, in arrivo nei prossimi mesi.

Lo scrittore John Michael Straczynski, autore di molte serie legate ai Fantastici Quattro e controverse storie di Spider-Man, soprattutto per l’inserimento di una storia d’amore clandestina tra Gwen Stacy e Norman Osborn che ancora oggi crea discussioni tra i fan, è infatti pronto a tornare, al fianco dell’artista Jesus Saiz, nel nuovo percorso dedicato a Capitan America.

“Decenni fa, Steve Rogers ha cambiato il mondo per sempre. Ora, potenti e insidiose forze si stanno unendo per assicurarsi che non lo faccia mai più. Passato, presente e futuro si scontrano mentre la leggenda al di fuori del tempo deve vedersela con una minaccia esistenziale, determinata a qualunque costo a condurre il mondo verso un destino più oscuro…”, così viene descritta la nuova serie reboot di cui potete trovare la cover del primo volume in calce.

Straczynski ha inoltre commentato di voler approfondire il periodo in cui Steve era ancora un diciassettenne, e magari mostrare come cercasse di sopravvivere con le sue uniche forze, senza fare affidamento su nessuno, nemmeno sui suoi genitori. Lo sceneggiatore ha anche confermato che, visto il periodo preso in considerazioni, ci saranno riferimenti al movimento German-American Bund.

Marvel Comics ha tenuto a precisare che prima del debutto della nuova serie di Capitan America, fissato per il 20 settembre 2023, il 5 luglio sarà pubblicato Capitan America #750 in cui saranno raccolte diverse storie realizzate da molti autori che hanno contribuito a far conoscere le leggendarie gesta di Steve ai lettori di tutto il mondo.

Per finire, vi lasciamo alla storia di Capitan America riassunta nel disegno di un mangaka.