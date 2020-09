Capitan America: chi è il nuovo Iron Patriot che combatte al fianco di Cap?

La rinnovata testata della Marvel Comics dedicata a Capitan America ci ha mostrato come Steve Rogers riesce ad affrontare anche eventi che nessuno dei lettori dell'icona eroica degli USA si sarebbe mai aspettato. Cap è infatti stato fatto prigioniero in seguito all'omicidio di Thunderbolt Ross, storico villain di Hulk.

Nell'ultimo volume pubblicato, scritto da Ta-Nehisi Coates e disegnato da Bob Quinn, abbiamo però assistito a degli importanti colpi di scena. Primo fra tutti è stata la liberazione e il salvataggio di Cap da parte di un nuovo possessore dell'Iron Patriot, un esoscheletro che unisce l'incredibile ingegneria di Iron Man con il patriottismo di Capitan America, e successivamente la rivelazione di chi ci sia al suo interno.

La misteriosa figura apparsa per liberarlo si rivelerà essere Sharon Carter, pronipote di Peggy, vecchia fiamma di Steve. Grazie al suo intervento, e all'aiuto delle Figlie della Libertà, Cap riesce a fuggire definitivamente dal carcere in cui era detenuto. Un'altra sorpresa è stato scoprire che a capo delle Figlie della Libertà troviamo proprio Peggy, la quale spiega a Steve che una mutante appartenente al gruppo Power Elite, Selene, si è impossessata di un frammento dell'anima di Sharon, e che ora dovranno fare di tutto per riprenderlo.

In calce abbiamo riportato la cover del volume 23 di Capitan America, dove si può vedere Sharon indossare l'Iron Patriot. Ricordiamo che nell'ultimo numero di Capitan Marvel ha debuttato un nuovo Accusatore, e vi lasciamo alle origini dello scudo di Capitan America.