Capitan America: chi è stato il primo Super Soldato dell'universo Marvel?

Ad oggi Capitan America è una delle figure più importanti dell'universo narrativo di Marvel Comics, e Steve Rogers è diventato una vera e propria icona dell'eroismo statunitense. Tuttavia Steve non è stato il primo Super Soldato, e come sappiamo dalle numerose storie pubblicate non è l'unico ad esserlo diventato grazie agli studi del Dr. Erskine.

Il siero, e le sue varianti, create da Abraham Erskine sembrano infatti aver dato vita ad un precursore di Capitan America, prima del debutto di quest'ultimo nel 1941 nel volume realizzato da Joe Simon e Jack Kirby. Si tratta di John Steele, personaggio apparso in Daring Mystery Comics #1 del 1940, creato da Dean Carr, presentato come un soldato con delle inspiegabili abilità sovrumane. Steele ha fatto anche delle brevi apparizioni nella serie Marvel Project del 2009, e in Secret Avengers pubblicata nell'anno successivo.

Un retcon ha poi cambiato le sue origini, facendole risalire a prima del suo debutto nel 1940, e venne creata una storia alquanto intricata. Steele ha partecipato alla guerra civile americana come soldato inviato per spiare i soldati di Confederate comandati da Aloysius Thorndrake. Steele è riuscito a fuggire dopo essere stato scoperto, ritrovandosi nel Vanishing Point, un limbo tra lo spazio e il tempo, dove ha incontrato un'antica entità chiamata Abisso. Questa creatura, entrata in contatto con Steele gli ha donato una forza incredibile, molto simile se non addirittura superiore a quella di Cap, una stamina pressoché infinita e un fattore rigenerativo più veloce rispetto al normale.

Dopo aver aiutato una spia, chiamata Marie Antoinette, a fuggire dalle forze nemiche, Steele è stato catturato e messo in stasi. Trasferito in Germania il corpo di Steele fu studiato direttamente dal Dr. Erskine, che lo pose al centro dell'esperimento denominato Project: Nietzsche, chiaro riferimento al superuomo del filosofo. Dopo numerose vicissitudini, Steele, risvegliatosi riprese la sua battaglia contro i nazisti e i piani di Teschio Rosso.

Catturato successivamente dagli uomini di Thorndrake, Steele subì un pesante lavaggio del cervello, e successivamente entrò a far parte dello Shadow Council. Fortunatamente Steve riuscì ad aiutare John, invertendo gli effetti del lavaggio del cervello e ottenendo così un nuovo alleato. Steele tuttavia morirà in una missione in Bagalia, venendo comunque ricordato come il primo Super Soldato al servizio degli U.S.A.

