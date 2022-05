Capitan America: tutta la crescita dell'eroe americano disegnato da un mangaka

Anche se il Giappone è il paese dei manga, fumetti che rientrano in canoni ben precisi nonostante la varietà proposta, c'è comunque una fiorente presenza dei comics. Grazie ai film del Marvel Cinematic Universe che spopolano anche nel paese del Sol Levante, gli eroi della Casa delle Idee sono ben conosciuti, da Spider-Man a Capitan America.

Il portatore dello scudo ha avuto una storia travagliata e che ha trovato spazio in oltre 100 anni. Il ragazzino che sognava di difendere il proprio paese si ritrovò incapace di farlo a causa di un fisico minuto e inadatto alla guerra. La proposta di entrare a far parte di un programma speciale gli consentì di portare indosso i colori degli Stati Uniti d'America: nacque così Capitan America, ancora oggi uno degli eroi più apprezzati del mondo Marvel. Le sfide non finirono con la Seconda Guerra Mondiale, dato che poi Capitan America è tornato nel presente.

Yusaku Shibata, noto mangaka che ha pubblicato anche una serie su Weekly Shonen Jump e altre riviste di casa Shueisha, ha pubblicato un'illustrazione che raffigura Capitan America dalle sue origini, ovvero un ragazzino con la divisa da militare, passando poi alla versione più nota e finendo con quella mostrata nel film Avengers: Infinity War, dove il capitano tornò per combattere al fianco del resto dell'umanità contro gli invasori.

Intanto c'è in corso un manga su Joker, mentre alcuni mangaka si sono concentrati su Dr. Strange per il nuovo film.