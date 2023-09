Capitan America: grandi novità in arrivo per Cap, tra romanzi e lupi mannari

La storia, i valori, e le sfide di Capitan America hanno ormai colpito diverse generazioni di lettori, e grazie ad una collaborazione con la casa editrice Titan Books la Marvel Comics ha deciso di espandere l’universo supereroistico a stelle e strisce con una raccolta di racconti interamente dedicati a Sam Wilson.

Conosciuto inizialmente nei panni di Falcon, Wilson è stato il primo supereroe afroamericano della Marvel, e dopo aver collaborato per anni al fianco di Rogers, ha ereditato il suo scudo assumendosi l’immenso onere di difendere gli USA. Per ripercorrere la sua storia e la sua crescita nel ruolo di Capitan America, la Marvel ha deciso di riunire grandi scrittori e confezionare un volume speciale di storie brevi.

Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale del libro condivisa dalla casa delle idee: “pubblicheremo un’antologia ricca d’azione basata sulle run in diverse serie del personaggio. Questo volume in prosa conterrà racconti brevi in cui Sam Wilson dovrò dimostrare di essere degno di brandire lo scudo di Capitan America, affrontando Skrull, Sabretooth, Kingpin e altri celebri antagonisti”.

A partecipare al progetto sono stati chiamati grandi autori, anche del genere fantasy, come L.L. McKinney, del thriller poliziesco, Gary Philips, e Sheree Renée Thomas scrittrice di molti libri di fantascienza. Oltre al libro, di cui non sono ancora state comunicate specifiche come il numero di pagine e di racconti, in arrivo l’11 giugno 2024, la Marvel ha annunciato altre novità per l’universo di Capitan America.

Molto presto Steve Rogers farà il suo ritorno come lupo mannaro in CapWolf and the Howling Commandos, miniserie in arrivo ad ottobre 2023 scritta da Stephanie Phillips e illustrata da Carlos Magno. Inoltre va considerato che il 20 settembre Marvel lancerà una serie reboot dedicata proprio al supereroe simbolo d’America, presentata come un perfetto inizio per i nuovi lettori e un approfondimento della storia e gioventù di Steve prima che diventasse Cap. Infine vi lasciamo a 10 aneddoti sullo scudo di Capitan America.