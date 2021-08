Capitan America e Iron Man: i due supereroi uniti contro l'Hydra in una nuova serie

La Casa delle Idee ha deciso di riunire due delle icone supereroistiche più famose del mondo dei comics in un'unica, pericolosa, avventura contro l'organizzazione terroristica conosciuta come Hydra. La serie Capitan America/Iron Man debutterà nel mese di novembre 2021, e ripercorrerà in parte la complicata amicizia-rivalità tra i due eroi.

Due figure d'eccezione sono state incaricate di realizzare la serie. La storia è stata infatti affidata a Derek Landy, che ha firmato molte delle storie di Falcon & Winter Soldier, e The Black Order, mentre ai disegni si trova Angel Unzueta, artista che ha lavorato alla serie principale di Iron Man e a diversi volumi di Star Wars.

Entrambi hanno espresso il loro incredibile entusiasmo nel poter rappresentare due personaggi così rilevanti all'interno dell'universo Marvel, soffermandosi in particolare sulle delicate dinamiche che da anni ormai caratterizzano la loro amicizia. In calce potete trovare la cover del primo volume, in arrivo il 24 novembre.

Stando a quanto rivelato dagli autori stessi si tratterà di una miniserie, sebbene la casa editrice non abbia confermato ancora da quanti volumi sarà composta. Di seguito riportiamo la presentazione ufficiale della serie: "Un'ardita evasione di prigione, elaborata da un'agente governativa, collegata in realtà all'Hydra, attira l'attenzione di Iron Man e Capitan America. Quando Steve e Tony capiscono di avere un legame in comune con la fuggitiva, si alleano per rintracciarla...scoprendo però che non è l'unica ad avere in mente grandi piani e inquietanti motivazioni..."

Ricordiamo che Marvel ha riunito per la prima volta 5 Cap in una cover, e vi lasciamo al ritorno di un iconico villain degli anni '60 nella serie di Iron Man.