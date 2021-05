Capitan America: ecco Joe Gomez, il Cap della tribù di nativi americani Kickapoo

Una delle premesse principali della miniserie Gli Stati Uniti di Capitan America riguardava l'introduzione di nuovi personaggi, ciascuno dei quali avrebbe preso l'onere di indossare il costume distintivo di uno dei supereroi più iconici della Marvel, proprio per aiutarlo. Presto infatti vedremo il debutto di Joe Gomez, il Cap della tribù Kickapoo.

Scritta da Darcie Little Badger, in passato appartenente al popolo Lipan Apache, e disegnata da David Cutler, della Prima Nazione Mi'kmaq Qalipu, la storia riguardante Joe Gomez arriverà ad agosto, nel terzo volume della miniserie. Nel corso di una recente intervista l'artista Cutler ha commentato: "Non posso esprimere tutto l'orgoglio che provo a far parte del team che introdurrà Joe al mondo. L'universo Marvel rappresenta il palcoscenico più grande, e portarci un nuovo eroe delle Prime Nazioni vale più di quanto possa esprimere."

"Una cosa che amo riguardo a Joe è la sua occupazione durante il giorno. Rappresenta tutto ciò in cui crede in quanto eroe. Vedete, Joe Gomez è un muratore, un costruttore in un mondo pervaso dalla distruzione. Ogni volta che una navicella spaziale si disintegra su un punto, o un supervillain trasforma un'intera città in macerie, persone come Joe ricreano tutto." Con queste parole la sceneggiatrice Little Badger ha voluto presentare il personaggio, soffermandosi successivamente sulla bontà, e sui valori che contraddistinguono molte popolazioni di nativi americani ancora oggi.

In calce alla notizia potete trovare il design di Joe e la copertina del terzo volume, dove Steve Rogers e Sam Wilson entreranno in contatto con la tribù Kickapoo e con il loro Cap, continuando la ricerca dello scudo perduto. Ricordiamo che la nuova serie Marvel ha introdotto il primo capitano LGBTQ+, e vi lasciamo alla storia del primo super soldato dell'universo Marvel.