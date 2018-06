Capitan America: L'Annual #1 farà capire perchè l'eroe è ancora importante

Marvel ha in serbo un sacco di progetti per i suoi eroi. Uno di questi sarà l'Annual #1 di Capitan America, una storia di salvataggio che mette in risalto le doti del supereroe e del suo compagno Bucky.

Ecco la descrizione ufficiale Marvel:

Questo settembre (Negli USA), la star emergente Tini Howard (meglio conosciuta per il suo lavoro su Rick and Morty e Power Rangers: Pink) fa il suo debutto alla Marvel accanto all'artista Chris Sprouse (Black Panther), dando ai fan uno sguardo al passato con CAPTAIN AMERICA ANNUAL # 1 ! La storia dell'era della seconda guerra mondiale trova Capitan America e Bucky che proteggono un bene più grande in prima linea, quando incontrano un gruppo di fuggitivi durante una missione di esplorazione - e hanno il dovere di proteggerli fino a quando gli Alleati non arrivano per salvarli.

"Alanna Smith e io siamo entrambi grandi fan di Capitan America, e lei sapeva che ero anche un grande estimatore della narrativa storica e dei pezzi d'epoca. E' sconvolgente arrivare a dar voce alle bocche di Steve Rogers e Bucky Barnes ", ha detto Howard. "Allo stesso tempo, stiamo lavorando con un periodo di tempo che è stato spesso distillato in storie d'azione. Una delle grandi cose della narrativa storica è la capacità di tornare indietro e amplificare le prospettive che potrebbero essere state messe a tacere".

"Questa storia non potrebbe essere un esempio migliore del perché un personaggio come Capitan America è importante e io sono entusiasta e onorato di far parte della sua vita", ha detto Sprouse. "Parlando personalmente, Capitan America Annual di Tini era esattamente la storia di Cap che volevo disegnare. Non solo è caratterizzato da un paio di personaggi Marvel iconici che sono perfetti da illustrare, ma è ambientato in un periodo di tempo e ambientazione che desideravo da tempo esplorare. Inoltre affronta temi e idee che sono sempre stati importanti per me, sia nel mio lavoro che nella mia vita".

"Mi sento come se fossi circondato da leggende su tutti i lati", ha aggiunto Howard. "Entrare e scrivere un annuale, e riuscire a raccontare questa storia con un vincitore del premio come Christopher Sprouse è più di quanto avrei potuto sperare. Qualcun altro disegna così bene i ragazzi rétro?"



Voi cosa vi aspettate da questa storia? Un ritorno in grande stile di Capitan America?