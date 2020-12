Capitan America: Marvel Comics annuncia un volume speciale per gli 80 anni

Marvel Comics ha presentato un volume per celebrare gli 80 anni di uno degli eroi più amati, Capitan America, previsto per il mese di marzo. Il personaggio di Steve Rogers, creato da Joe Simon e Jack Kirby, ha debuttato ufficialmente nel 1941 con il volume Captain America Comics #1, titolo che è stato in parte ripreso per questa speciale occasione.

La Casa delle Idee ha infatti confermato che il volume sarà Captain America Tribute #1, e sarà molto più grande rispetto al taglio classico dei comics americani. La cosa che però ha reso questo annuncio in qualche modo più importante, è il fatto che nel numero celebrativo si troverà una modernizzazione delle prime storie di Cap, ad opera di molti autori Marvel.

Verranno riproposte le storie viste in Captain America Comics #1, e anche quella apparsa in Avengers #4, che ha segnato il ritorno di Cap nell'universo Marvel grazie a Stan Lee e lo stesso Jack Kirby. Si tratta del primo scontro con Teschio Rosso, e del debutto di Steve nella Silver Age, con il primo contatto con il gruppo degli Avengers, dopo il risveglio dal sonno criogenico.

Sono più di 20 gli autori che parteciperanno al volume celebrativo, e tra questi spiccano i nomi di John Cassaday, Marguerite Sauvage, Salvador Larroca, Valerio Schiti, Sara Pichelli, Joe Bennett, Alex Ross, e sorprendentemente saranno coinvolti anche alcuni dei promettenti Stormbreaker, come Peach Momoko, Juann Cabal e Carmen Carnero. In calce potete trovare la cover del numero speciale, disegnata da Steve McNiven.

Ricordiamo che Sharon Carter è tornata in azione in Capitan America #25, e vi lasciamo alle origini dell'iconico scudo di Cap.