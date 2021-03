Capitan America: Marvel Comics presenta la miniserie Gli Stati Uniti di Capitan America

Le avventure di Steve Rogers, veterano di guerra che ha ricoperto il ruolo di Capitan America, hanno ottenuto una risonanza tale da venire espanse con serie tv, film e visto l'ormai prossimo prossimo debutto di The Falcon and the Winter Soldier su Dinsey+, Marvel Comics ha deciso di presentare una miniserie dedicata al supereroe.

Dal titolo Gli Stati Uniti di Capitan America, la storia, scritta da Christopher Cantwell e disegnata da Dale Eaglesham, sarà incentrata su quattro generazioni di Capitan America, e stando a quanto rivelato dalla casa editrice: "Celebrerà l'incredibile eredità del personaggio, riunendo diversi Capitan America da diverse posizioni temporali per un'unica avventura per ritrovare lo scudo perduto, e risolvere il mistero del ladro mascherato che ha elaborato il piano."

Inoltre, la descrizione ufficiale del primo volume, disponibile a partire dal 2 giugno, recita: "L'incredibile saga ha inizio quando lo scudo di Capitan America viene rubato. Nessuno comprende il valore dello scudo come coloro che lo hanno brandito, per questo Steve Rogers e Sam Wilson organizzano un viaggio attraverso l'America per trovare il ladro. Tuttavia, trovano i Capitani, persone comuni, di ogni estrazione sociale, che hanno indossato il costume di Cap per difendere le loro comunità. E per qualche ragione il ladro li vuole tutti morti. Steve e Sam riusciranno a raggiungerli prima del criminale?"

Strutturato come un road movie, per riprendere le parole dette da Cantwell in una recente intervista, il racconto è nato con l'obiettivo di mostrare il vero significato di un simbolo di speranza e giustizia, quale ormai è diventato Capitan America. Ricordiamo che di recente è stato presentato anche il volume speciale per l'80esimo anniversario di Cap, e vi lasciamo alle origini dello speciale scudo dell'eroe.