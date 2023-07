Capitan America: la Marvel lancia un trailer del reboot firmato Straczynski

A giugno 2023 Marvel Comics ha annunciato l’arrivo di una serie reboot dedicata a Capitan America di cui si occuperà un grande sceneggiatore che ha già lavorato ad archi narrativi importanti di Spider-Man, ovvero John Michael Straczynski. Vediamo i primi dettagli della serie nel trailer di presentazione pubblicato da Marvel.

Affiancato dall’artista Jesus Saiz e dal colorista Matt Hollingsworth, Straczynski ha in mente di approfondire di molto le origini di Steve Rogers, soprattutto il rapporto con i genitori mai realmente affrontato nelle storie pubblicate negli 82 anni di storia del supereroe. Il trailer mostra in effetti illustrazioni inedite, che troveremo nel primo volume del reboot, in cui Steve viene presentato vicino a sua madre di fronte alla tomba del padre, e poi in età maggiore di fronte alle due lapidi della sua famiglia.

Ad aver particolarmente colpito gli appassionati che non vedono l’ora di seguire le nuove avventure dell’eroe americano, sono però le ultime scene mostrate, in cui Steve, nuovamente nel costume a stelle e strisce, affronta minacce e crimini con i Fantastici Quattro e Spider-Man. Mentre in Europa si affermava l’ombra del fascismo, Steve era un diciassettenne impegnato a sopravvivere tra i vicoli e i quartieri di New York e all’ascesa dell’American Bund, movimento d’ispirazione nazista. Cosa ne pensate del trailer di Capitan America #1? Fatecelo sapere nei commenti.

Prima di salutarci, ricordiamo che il primo volume del reboot di Capitan America verrà pubblicato il 20 settembre 2023 di Marvel Comics, e vi lasciamo ad un’analisi approfondita sugli errori di giudizio commessi da Steve Roger, e che avrebbero potuto portare la Terra verso un futuro senza guerre e pregiudizi.